Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 20:00

Абдулвахабов — Коков: прямая трансляция боя ACA 164

Абдулвахабов подерется с Коковым на турнире ACA 164 4 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Абдул-Азиз Абдулвахабов.
Фото АСА

4 октября, в среду, Абдул-Азиз Абдулвахабов подерется с Мухамедом Коковым в главном событии вечера ACA 164. Поединок за титул чемпиона АСА в легком весе пройдет во дворце спорта «Колизей» в Грозном (Чеченская Республика). Ориентировочное время начала — 20.30 по московскому времени.

Полный кард в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец». Трансляция начнется в 15.55 мск, эфир главного боя запланирован на 20.30. Также следить за поединками можно на официальном сайте промоушена.

На счету Абдулвахабова — 19 побед и два поражения. Предыдущий бой провел против бразильца Хакрана Диаса осенью 2021-го на турнире ACA 131. Тогда россиянин одержал победу раздельным решением судей.

В активе Кокова — 19 побед и семь поражений. Последний поединок был весной 2023-го. Россиянин вышел против Хакрана Диаса в рамках турнира ACA 154. Мухамед победил единогласным решением судей.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде.

Абдул-Азиз Абдулвахабов
Мухамед Коков
ММА
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Sky News: ФИФА может допустить юношеские сборные России до участия в международных турнирах
Мошенники атаковали спортивные федерации. Есть пострадавшие от новой схемы обмана
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
МИД ФРГ принял к сведению слова Медведева об ударах по военным заводам Германии
В Москве нашли мертвым 19-летнего чемпиона России по карате
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ACA 164 Абдулвахабов — Коков: прямая трансляция и кард боев турнира
Новости
RSS RSS
Все новости