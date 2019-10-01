Судья MMA заявил, что больше никогда не будет судить бои с участием Пейджа

На турнире Bellator 227 прошел бой между Майклом Пейджом и Ричардом Кили. После поединка Пейдж заявил, что его оскорбил судья боя Рэй Мираглиотта и он требует извинений. По словам Пейджа, судья назвал его «куском дерьма», сообщает MMA Fighting.

— Не буду врать, что я этого не говорил. И признаю, что был неправ. Не должен был так злиться, судья должен всегда держать себя в руках, — сказал рефери.

Но мне 56 лет. Я — взрослый мужчина. И старше его. И когда кто-то посылает меня, то я не могу стерпеть такого хамства. Разозлившись, я сказал про себя: «Ну что за кусок дерьма».

После этого понял, что его тренеры слышали мои слова. Сразу же принес извинения.

Теперь я больше никогда не буду судить бои с его участием. Потому что вряд ли смогу сохранять беспристрастность.