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Сегодня, 20:15

Суд арестовал бойца ММА, обвиняемого в жестоком убийстве сотрудника дорожной инспекции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тверской районный суд города Москвы арестовал бойца ММА Ламберта Ахъядова, обвиняемого в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Как сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции, между Ахъядовым и 33-летним сотрудником МАДИ 31 декабря произошел конфликт под в столичном парке «Зарядье». В результате боец ММА нанес мужчине 16 ножевых ранений.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахьядова Ламберда Байалиевича (по факту убийства сотрудника МАДИ в центре Москвы), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 28 февраля 2023 года», — говорится в заявлении.

Спортсмену грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.

Ахъядов последний поединок провел против Руслана Эмилбека Уулу в октябре 2019 года в рамках турнира ACA 100. В этом противостоянии Ламберд потерпел поражение единогласным решением судей. Всего на его счету девять побед и пять поражений.

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