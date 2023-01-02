Боец Орловский подрался с беженцами в Лондоне

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал о том, что подрался с беженцами в Лондоне.

«Новый год встретил нормально, хотя тут в Лондоне с беженцами конфликт случился. Я не хотел драться, но пришлось показать сыну, что ****** случается. Сынок, думаешь, я выиграл бой?» — рассказал Орловский, отвечая на вопросы фанатов в социальной сети.

Сын белорусского бойца ответил: «Да, один парень сбежал, у другого лицо было в крови. Когда пришли копы, я видел, что у него все лицо и руки были залиты кровью. Так что да, мой папа выиграл бой».

Орловский также рассказал, что у него после драки появилась пара синяков и руки немного опухли, и отметил, что парней было трое: «На самом деле, парень был не один — их было трое. Но я бы не назвал его парнем или мужчиной, потому что он бил женщину».

43-летний Орловский последний раз выходил в октагон в октябре 2022 года. Он в предварительном карде UFC Vegas 63 проиграл бразильцу Маркусу Рожериу де Лиме в первом раунде.

На счету Орловского 34 победы и 21 поражение.