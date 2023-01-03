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Сегодня, 04:15

Президент UFC Дана Уайт подрался с женой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Президент UFC Дана Уайт во время празднования Нового года стал участником скандала. Как сообщает TMZ, он подрался со своей женой Энн в одном из ночных клубов.

По информации источника, Уайт сказал что-то Энн, за что получил пощечину. Глава UFC дал пощечину в ответ. После этого в конфликт вмешались их друзья, разняв поссорившуюся пару. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Дана Уайт и Энн познакомились еще в школе. Поженились они в 1998 году. У них трое детей.

Дана Уайт
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