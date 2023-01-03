Президент UFC Дана Уайт подрался с женой

Президент UFC Дана Уайт во время празднования Нового года стал участником скандала. Как сообщает TMZ, он подрался со своей женой Энн в одном из ночных клубов.

По информации источника, Уайт сказал что-то Энн, за что получил пощечину. Глава UFC дал пощечину в ответ. После этого в конфликт вмешались их друзья, разняв поссорившуюся пару. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Дана Уайт и Энн познакомились еще в школе. Поженились они в 1998 году. У них трое детей.