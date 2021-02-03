Ян намерен уничтожить Стерлинга в титульном бою

В среду 3 февраля российский боец Петр Ян в интервью MMA Fighting поделился ожиданиями от боя за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга.

«Стерлинг — тот еще болтун, который очень любит болтать, но не всегда свои слова подтверждает в октагоне. Да, он претендент, нужно становиться более узнаваемым среди публики. Но чем ближе к бою, тем он становится тише. Я догадываюсь, почему его большой рот сужается. Сейчас я работаю, чтобы его уничтожить в бою», — заявил Ян.

27-летний Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

Бой состоится 6 марта 2021 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 259.