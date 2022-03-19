Емельяненко заявил, что за Харитонову за бой со Скотттом можно вручать «Оскар»

Российский боец Александр Емельяненко высказался о поединке с участием своего соотечественника Сергея Харитонова и американского боксера Малика Скотта. По его словам, это был цирк.

«Серьезная заявка на «Оскар». Сережа, в нашем бою цирка не будет. Готовься к битве, а не к актерской игре», — написал Емельяненко в Instagram.

Харитонов победил Скотта в боксерском поединке раздельным решением судей в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Для американца этой первый бой с 2016 года, когда Луису Ортису.