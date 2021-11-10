Стивен Томпсон: «Удивило, что Алекс Перейра вообще не устал после клинча и грэпплинга»

Боец полусреднего веса UFC Стивен Томпсон прокомментировал успешный дебют в UFC бывшего чемпиона мира по кикбоксингу Алекса Перейры.

«Как ударник я знаю — когда тебя переводят, возят, стаскивают, потом вернуться в стойку и накидывать быстрые удары — это очень тяжело, — сказал Томпсон на YouTube-канале Stephen Wonderboy Thompson. - Меня поразило, что Перейра вообще не устал. После всего этого грэпплинга в его языке тела ничего не говорило об усталости».

7 ноября Перейра нокаутировал летящим коленом Андреаса Микалидиса на UFC 268 в Нью-Йорке.

«Обычно ударники с такими быстрыми мышечными волокнами после борьбы забиваются. Вот есть, например, ребята, как Крис Уайдман, с большой статической силой. Уайдман может висеть и подтягиваться на турнике хоть весь день. Но в быстрых ударных комбинациях он устает. Перейру же затащили в зону боя, к которой его мышцы не предрасположены, а он этого даже не заметил. Парень проделал гигантскую работу в лагере», — подчеркнул Томпсон.