Шокк победил Жигана на турнире промоушена «Наше дело»

Российские рэперы Шокк (Дмитрий Бамберг) и Рома Жиган провели поединок на турнире поп-мма промоушена «Наше Дело».

Исполнители бились в клетке для ММА, в перчатках для ММА, но по правилам бокса: три раунда по 2 минуты. Победу одержал Шокк единогласным решением судей.

В 2011 году между рэперами произошел конфликт. 8 октября 2011 года Рома Жиган в компании десяти человек пришел на съемную квартиру участников объединения Вагабунт — Оксимирона и Шокка. Закончилось все извинениями на коленях и ударами по лицу.