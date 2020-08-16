Миочич — Кормье: видеообзор боя турнира UFC 252
08:35
В воскресенье, 16 августа, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир UFC 252. В главном поединке вечера в тяжелом весе встретили американцы Стипе Миочич и Даниэль Кормье.
37-летний Миочич одержал победу единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) на 41-летним Кормье, защитив свой чемпионский титул.
Миочич одержал 20 побед в ММА (15 нокаутом) при трех поражениях. У Кормье 22 победы (10 нокаутов) и три поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.
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