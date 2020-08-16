Миочич победил Кормье в главном поединке UFC 252

Завершился главный поединок турнира UFC 252 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В поединке двух тяжеловесов (до 120,2 кг) сошлись американцы Стипе Миочич и Даниэль Кормье.

Победу одержал Миочич единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Таким образом, он защитил свой чемпионский титул.

Ранее спортсмены провели два боя между собой и обменялись победами. 37-лентий Миочич одержал 20 побед в ММА (15 нокаутом) при трех поражениях. У 41-летнего Кормье 22 победы (10 нокаутов) и три поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.