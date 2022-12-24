Стхански: «Людям приелась поп-ММА движуха»

Бывший боец Hardcore FC Дауд «Стхански» Кельбиханов поделился мнением о новом сезоне гран-при промоушена.

«Промоутер года? Давайте говорить правдиво. Анатолий очень хорошо может преподнести, круто раскрутить бои. Но Камил Гаджиев — акула этого бизнеса. Где-то, наверное, на пятки ему Анатолий наступает. Для кого-то Hardcore номер один, да. Давайте возьмем ребят, дерущихся в Гран-при, в кулачке и в ММА. Они не набирают аудиторию. Я не хочу кого-то оскорбить или сказать, что организация не справляется, но, может, людям что-то приелось.

Может, люди не могут определиться, за кого им топить. Есть «Янки» Бридов, который является одним из фаворитов, Тигран «Бруклин» тоже. Ребята слабо набирают. Возьмите второй сезон, когда дрались Лендруш и Хамзат, все ждали их поединки. Тогда у них была аудитория за «сотку», а сейчас у ребят две-три тысячи. Возможно, людям приелась поп-MMA движуха», — приводит Metaratings слова Кельбиханова.

23 декабря на турнире промоушена Pravda Кельбиханов победил Хасана Юсефи единогласным решением в поединке по правилам бокса. Он одержал вторую победу в профессиональной боксерской карьере.