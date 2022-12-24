Резников: «Мне кажется, что могу создать проблемы Махачеву»

Участник Гран-при АСА в легком весе Артем Резников считает, что за счет своих борцовских навыков доставил бы проблем чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву.

«Когда со стороны смотришь, может казаться, что все легко. Вот я со стороны смотрю, мне кажется, что могу создать проблемы [Махачеву]. Так же как многие смотрят на мой «Север-Юг» и думают, что могут уйти с него. Тут то же самое», — сказал Резников на пресс-конференции после турнира АСА 150.

23 декабря в главном событии АСА 150 Резников удушающим приемом во втором раунде победил Андрея Кошкина и вышел в финал Гран-при АСА в легком весе. Теперь его соперником станет Эдуард Вартанян.