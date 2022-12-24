Кудряшов: «Гончаров — тот боец, которого не надо тренировать. Его тренировать — только портить»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов оценил свой вклад в победу Евгения Гончарова над Мухуматом Вахаевым.

«Гончаров — тот боец, которого не надо тренировать. Его тренировать — только портить. Поэтому моя составляющая в этом процессе минимальна. Я помогал в спаррингах, ставили ударную технику. А все остальное это Женя. Он — хороший материал, который усваивает все, что ему дают все, что ему говорят, плюс хорошо готов физически. Это действительно спортсмен высочайшего уровня.

Опасения после второго раунда были. У меня голос пропал. Естественно, я переживал каждый раунд, и раунды пролетели, я даже не заметил. Сказать честно, тренерская карьера — это не мое. Сам, когда я дерусь, так не переживаю, но, возможно, это плохо, потому что нужно себя взвинчивать, накручивать и так далее. Здесь я испытал те чувства, которые были у меня вначале, когда у него не получалось, а я ничем не мог помочь», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Бой Гончарова с Вахаевым на турнире ACA 150 продлился все три раунда по пять минут. По окончании противостояния все судьи отдали победу Гончарову.