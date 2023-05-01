Алджамейн Стерлинг: «Я возьму золотую медаль Сехудо и засуну ее ему прямо в задницу»

Чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) уверен, что сможет несколько раз провести бывшему двойному чемпиону в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) тейкдауны.

«У меня нет вражды с Генри, — сказал Стерлинг в разговоре с MMA Fighting. — Он сидел в стороне, говорил гадости и всех критиковал. Никакого неуважения, но это почти то же самое, что делал Хабиб [Нурмагомедов]. Когда Хабиб ушел, он стал говорить намного громче, и это не было скромно или уважительно.

Кто-то должен ударить Генри по лицу. К счастью, он действительно возвращается, так что я буду тем человеком, который даст ему по морде. Если я сделаю то, что задумал, он снова уйдет в отставку, но на этот раз навсегда.

Я предсказываю, что в этом бою я переведу Генри три или четыре раза. Я действительно так считаю. Когда я заберу его спину, он поймет, что-то, что люди говорят обо мне, на самом деле правда. Я более крупный парень. У меня длиннее руки, длиннее конечности, и все, что мне нужно сделать, — это зафиксировать руки. Если я сомкну руки, то это будет плохая для него ситуация.

Я не могу дождаться момента, когда выйду, возьму его золотую медаль и засуну ее ему прямо в задницу".