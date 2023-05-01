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Гурьянов — о дебюте Вахитова в ММА: «Руки пожали достаточно быстро и поняли, что впереди много совместной работы»

Алина Савинова
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Президент Open FC Александр Гурьянов прокомментировал подписание контракта с Артемом Вахитовым на поединок, который пройдет 11 июня в Шерегеше.

«У меня большая практика, когда нынешние большие звезды благодаря моим организациям получали хороший профессиональный старт. Умар и Усман Нурмагомедовы — один из многих примеров, когда талант и хорошая площадка, которая всегда даст бой, привели к высочайшим успехам на мировой арене. У Артема есть хорошая команда, заинтересованная в его развитии, у нас — хорошая площадка для реализации и воплощения целей. Поэтому руки мы пожали достаточно быстро и поняли, что впереди нас ждет много совместной работы!» — цитирует Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

30 апреля стало известно, что Вахитов 11 июня дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах в рамках совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7. Его соперником станет Ашраф Башанди из Египта.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/guryanov-o-debyute-vakhitova-v-mma-ruki-pozhali-bystro-vperedi-mnogo-interesnoi-raboty-247562/
ММА
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