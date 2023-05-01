Джастин Гэтжи хочет подраться с Исламом Махачевым

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) сообщил, что Дастин Порье (29-7) отказался участвовать против него в The Ultimate Fighter.

«Я бы предпочел провести чемпионский бой, — сказал Гэтжи в интервью Даниэлю Кормье. — Прежде чем я подписал контракт на бой с [Рафаэлем] Физиевым, UFC спросили, хочу ли я участвовать в The Ultimate Fighter с Порье, и он сказал: «Нет». Я его не виню. Я бы на его месте не стал этого делать, когда у тебя столько денег. Вы собираетесь заплатить мне 80 000 долларов, чтобы я провел шесть недель вдали от семьи? Нет, спасибо».

Гэтжи проиграл Порье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 14 апреля 2018 года на UFC on Fox в Глендейле, США.