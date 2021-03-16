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Стерлинг устроил фотосессию с поясом чемпиона UFC

00:18
Алджамейн Стерлинг. Фото MMA Fighting.
Алджамейн Стерлинг. Фото MMA Fighting.
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Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг в своем Instagram 15 марта опубликовал несколько фото с поясом чемпиона UFC. Он завоевал его благодаря победе над россиянином Петром Яном.

Бой между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом состоялся в ночь на 7 марта на UFC 259 в Лас-Вегасе. Яну присудили поражение после запрещенного удара коленом. Россиянин лишился пояса UFC в легчайшем весе, хотя к моменту остановки боя он выигрывал по очкам.

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