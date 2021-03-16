Камил Гаджиев: «Я бы не взялся за организацию боя Емельяненко против Джигана»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему он не взялся бы за организацию боя Александра Емельяненко против рэпера Джигана, но при этом признался, что с удовольствием посмотрит этот поединок.

«Мне кажется, что если они побоксируют, то это будет довольно интересно. Может быть, даже по правилам кикбоксинга было бы интереснее, потому что Джиган хорошо ногами бьет, понимает, что такое кик. Скажу так, я бы посмотрел на этот бой, но организовывать его я не возьмусь. Вижу риск, что Саша может подвести. Не потому что он плохой, он как раз-таки хороший парень. Причина в том, что может начудить в последний момент... А мы уже билеты продадим, спонсоров подключим — одним словом, нехорошо получится», — сказал Гаджиев в интервью «СЭ».

По последней информации бой между Емельяненко и Джиганом пройдет по правилам бокса. Дата и время проведения поединка пока не определены.

(Ислам Бабаджанов)