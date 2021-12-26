Сэндхаген считает, что Ян победит Стерлинга во втором поединке

Боец UFC Кори Сэндхаген считает, что россиянин Петр Ян победит Алджамейна Стерлинга в поединке-реванше.

«Основываясь на первом поединке и том факте, что Ян в целом хорош, я думаю, что Петр выиграет у Стерлинга. Да, Стерлинг тоже неплох, но Ян очень здорово защищается, к тому же он крайне опасен в драке, это непростой соперник», — приводит MMAFIghting слова Сэндхагена.

В октябре Сэндхаген проиграл Яну единогласным решением судей на турнире UFC 267.

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг встречались в октагоне в марте этого года в рамках турнира UFC 259. Российский боец проиграл в результате дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову. Из-за этого поражения Ян потерял чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории.

22 декабря глава UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен начал работу по организации второго поединка между Яном и Стерлингом.