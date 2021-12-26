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Сэндхаген считает, что Ян победит Стерлинга во втором поединке

08:15
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Боец UFC Кори Сэндхаген считает, что россиянин Петр Ян победит Алджамейна Стерлинга в поединке-реванше.

«Основываясь на первом поединке и том факте, что Ян в целом хорош, я думаю, что Петр выиграет у Стерлинга. Да, Стерлинг тоже неплох, но Ян очень здорово защищается, к тому же он крайне опасен в драке, это непростой соперник», — приводит MMAFIghting слова Сэндхагена.

В октябре Сэндхаген проиграл Яну единогласным решением судей на турнире UFC 267.

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг встречались в октагоне в марте этого года в рамках турнира UFC 259. Российский боец проиграл в результате дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову. Из-за этого поражения Ян потерял чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории.

22 декабря глава UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен начал работу по организации второго поединка между Яном и Стерлингом.

Дополнительная информация:

https://www.mmafighting.com/2021/12/24/22850653/cory-sandhagen-couple-mistakes-away-from-being-ufc-champ-makes-prediction-for-sterling-vs-yan-2

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Иван Торопцев все материалы автора
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