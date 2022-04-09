Стерлинг обратился к Яну: «Пришло время уладить все по-мужски»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обратился к своему будущему сопернику россиянину Петру Яну.

«Пришло время уладить все по-мужски. Больше никаких разговоров!» — написал в своих социальных сетях Стерлинг.

У 29-летнего Яна в ММА — 16 побед и два поражения. 30 октября 2021 года россиянин одержал победу единогласным решением судей над американцем Кори Сандхагеном на UFC 267.

На счету 32-летнего Стерлинга 20 побед при трех поражений в ММА. В марте 2021 года американец одержал победу над Петром Яном из-за дисквалификации оппонента за запрещенный удар коленом.