Петр Ян: «Стерлинг, убедись, что ты хорошо позавтракал и пообедал»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян обратился к чемпиону промоушена Алджамейну Стерлингу перед их боем на турнире UFC 273.

«Стерлинг, убедись, что ты хорошо позавтракал и пообедал», — написал россиянин в своих социальных сетях.

«Поверь мне, да. Никаких оправданий. Сегодня мы наконец узнаем правду», — ответил американец.

У 29-летнего Яна в ММА — 16 побед и два поражения. 30 октября 2021 года россиянин одержал победу единогласным решением судей над американцем Кори Сандхагеном на UFC 267.

На счету 32-летнего Стерлинга 20 побед при трех поражений в ММА. В марте 2021 года американец одержал победу над Петром Яном из-за дисквалификации оппонента за запрещенный удар коленом.