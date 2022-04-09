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«У нашего бойца стопроцентное преимущество». Дядя Хабиба — о предстоящем бое Яна против Стерлинга

Дядя Хабиба высказался о шансах Петра Яна в матче-реванше против Стерлинга
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца Хабиба Нурмагомедова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Болею за нашего бойца! Какое у Яна есть преимущество перед Стерлингом? Стопроцентное», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который состоялся 6 марта на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.

UFC 273: Стерлинг&nbsp;&mdash; Ян, Волкановски&nbsp;&mdash; Корейский Зомби. Онлайн. UFC 273: Стерлинг — Ян, Волкановски — Корейский Зомби. Онлайн
Петр Ян
UFC
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