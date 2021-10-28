Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал видео с открытой тренировки россиянина Петра Яна, на которой он повторил запрещенный прием в поединке с американцем.

«Уморительно! Не потеряй еще один пояс!» — написал Стерлинг в Twitter.

Напомним, что Ян был дисквалифицирован за удар коленом в бою со Стерлингом на турнире UFC 259, состоявшемся 7 марта 2021 года в Лас-Вегасе.

30 октября россиянин проведет поединок с американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби, который покажет телеканал «РЕН ТВ».