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Стерлинг — об открытой тренировке Яна: «Уморительно! Не потеряй еще один пояс»

11:23
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал видео с открытой тренировки россиянина Петра Яна, на которой он повторил запрещенный прием в поединке с американцем.

«Уморительно! Не потеряй еще один пояс!» — написал Стерлинг в Twitter.

Напомним, что Ян был дисквалифицирован за удар коленом в бою со Стерлингом на турнире UFC 259, состоявшемся 7 марта 2021 года в Лас-Вегасе.

30 октября россиянин проведет поединок с американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби, который покажет телеканал «РЕН ТВ».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/PetrYanUFC/status/1453367751926587394

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