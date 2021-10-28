Чимаев: «Собираюсь победить всех бойцов из топ-10 и стать чемпионом»
Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о своих планах после поединка против китайца Линь Жиньлианга.
«Не думаю, что бойцы из топ-10 захотят драться со мной после этого поединка, — приводит слова Чимаева BJPenn. — Они снова начнут жаловаться на то, что я не дрался с серьезными соперниками. Посмотрим, что будет дальше. Я хочу показать, кто я такой. Собираюсь победить всех бойцов из топ-10 и стать чемпионом».
Бой Чимаева с Жиньлиангом состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
Телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/khamzat-chimaev-says-fighters-will-be-scared-again-to-face-him-after-he-beats-li-jingliang-at-ufc-267/
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