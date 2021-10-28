Волков объяснил, почему закрылся от всех после поражения в UFC

Российский боец UFC Александр Волков объяснил, почему вел крайне замкнутый образ жизни после поражения в предыдущем поединке. В июне россиянин проиграл французу Сирилу Гану.

«Люди, которые за меня болели, наверное, меня услышали, потому что я все-таки веду Instagram. У меня появились другие площадки для интервью, так как я не хочу видеть наших журналистов, хотя очень многие работают хорошо и популяризируют ММА, но часто задают одни и те же вопросы. Не хотелось бы повторять одно и то же много раз», — приводит слова Волкова «РЕН ТВ».

Он подчеркнул, что его такое поведение выглядело бы как оправдание поединка. Волков также поделился мнением о предстоящем поединке с поляком Марчином Тыбурой.

«Марчин — хороший боец, он жесткий и имеет отличный бойцовский характер. Он дерется до конца. Это прекрасный грэпплер. Я жду хорошей, жесткой драки. Бой будет очень интересным для фанатов, мне будет приятно подраться с Тыбурой», — заявил россиянин.

Напомним, турнир UFC 267 состоится в Абу-Даби. В октагон выйдут три российских спортсмена.

Ислам Махачев (20-1-0) сразится с новозеландцем Дэном Хукером (21-10-0). Александр Волков (33-9-0) будет биться с поляком Марчином Тыбурой (22-6-0), Петр Ян (15-2-0) подерется с американцем Кори Сэндхагеном (14-3-0).

30 октября самые интересные бои вечера в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».