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Ислам Махачев: «Гэтжи может стать чемпионом, если подерется с Оливейрой»

17:01
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Российский боец UFC Ислам Махачев считает, что бывший временный чемпион легкого веса Джастин Гэтжи еще может завоевать титул.

«Джастин очень хороший боец, — сказал Махачев в интервью «СЭ». — Не стоит какого-либо бойца списывать, если он Хабибу проиграл — Хабиб там почти всех выиграл. Джастин — крепкий парень, и сейчас он один из самых опасных в моем весе. Он даже может стать чемпионом, если подерется с Оливейрой — его он тоже может победить. Думаю, он пройдет Чендлера. Он такой боец, который может выйти и зарубиться с кем-то, показать шоу. А если он будет драться как с Тони: умно, аккуратно и по плану, то он может победить».

24 октября 2020 года Гэтжи проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом во втором раунде в рамках главного боя UFC 254.

Махачев проведет следующий поединок против Рафаэля Дос Аньоса 30 октября на UFC 267.

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Никита Карин все материалы автора

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