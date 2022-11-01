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Сегодня, 07:57

Стерлинг не будет драться до середины 2023 года

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) сообщил, что он не полетит в Австралию в феврале ради боя с бывшим двойным чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2).

«Я не буду драться до середины следующего года, — сказал Стерлинг в интервью MMA Junkie. — Я не знаю, о чем он [Сехудо] болтает. Ему нужно удивить меня, чтобы я вернулся в свой лагерь. Удачи ему в этом. Я заработал себе отпуск. Позвольте спросить, вы хотите увидеть Стерлинга против Сехудо? Это самый большой бой в полулегком дивизионе?

Я хочу самый громкий бой, потому что теперь я получаю процент с продаж трансляций. Поэтому я хочу самого громкого боя. И если Сехудо — это самый громкий бой, то погнали. Но я не думаю, что с Сехудо будет большой бой. Я думаю, что фанаты будут в восторге от моего боя с «Чито» Верой или Шоном О'Мэлли".

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Алджамейн Стерлинг
UFC
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