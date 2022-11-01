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Сегодня, 08:11

Sherdog опубликовал список 10 величайших полулегковесов в истории

Давид Хачатрян
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Американский портал Sherdog провел опрос среди своих 12 авторов, составив список 10 величайших полулегковесов в истории смешанных единоборств. В список вошли Юрайя Фейбер (35-11), Конор Макгрегор (22-6), Макс Холлоуэй (23-7) и другие бойцы. Ниже представлен полный список.
10. Эй Джей Макки
9. Чед Мендес
8. Фрэнки Эдгар
7. Майк Браун
6. Юрайя Фейбер
5. Патрисиу Фрейре
4. Конор Макгрегор
3. Макс Холлоуэй
2. Александр Волкановски
1. Жозе Альдо
Жозе Альдо (31-8) завершил карьеру бойца после поражения Мерабу Двалишвили (15-4) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28) на UFC 278. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.
Алекс Волкановски
Жозе Альдо
Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
UFC
0
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