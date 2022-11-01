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Чендлер: «У чемпиона есть имя, и его зовут Ислам»

Давид Хачатрян
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36-летний топовый легковес UFC Майкл Чендлер (23-7) признал, что ошибался в прогнозах на бой Ислама Махачева (23-1) и Чарльза Оливейры (33-9).

«Ислам является реальной угрозой, — сказал Чендлер в интервью MMA On Point. — Оливейра выглядел доминирующим чемпионом. Он вывозил на характере, выглядел потрясающе. Ислам вышел и показал, что он сила, с которой предстоит считаться как в стойке, так и на земле. И теперь у чемпиона есть имя, и его зовут Ислам. Он доказал, что он тот, за кого себя выдает. В свою очередь я на пути исправления. Надеюсь, что 12 ноября я выиграю бой и получу титульный шанс».

Дастин Порье (28-7) и Чендлер встретятся 12 ноября на UFC 281 в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Майкл Чендлер
UFC
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