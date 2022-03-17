Старинный австралийский паб сменил название в честь Александра Волкановски

Известный народный австралийский паб в Новом Южном Уэльсе The Illawarra Hotel провел ребрендинг и отныне называется в честь чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски. Владелец паба Райан Эйтчисон рассказал, что решил переименовать паб в The Volknaovski Hotel в знак признания достижений Волкановски.

«Администрация некоторых городов дает своим героям ключ от города. В свою очередь, мы здесь, в Иллаварре, пошли еще дальше и дали нашему герою ключи от паба», — написал владелец заведения в Instagram.

Волкановски с радостью принял решение переименовать паб в его честь. В первый день после ребрендинга заведения чемпион UFC подал стаканы с пивом и тарелки со стейком своему тренеру Юджину Бареману и менеджеру Рису Дал Сину.

«Поддержка от жителей Иллаварры всегда была особенной для меня. Именно поэтому я стараюсь делать все возможное для поддержки жителей региона», — написал Волкановски.

Волкановски подерется с Корейским Зомби 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).