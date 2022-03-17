Ковингтон: «Если Порье не примет бой со мной, то он трус»

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что больше всего он хочет подраться с бывшим одноклубником Дастином Порье.

«Если Дастин не примет бой, то он трус, — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio. — Ему придется смотреть на себя в зеркало и понимать, что он трус. Хорхе Масвидаль хотя бы попытался побить меня. Посмотрим, получится ли Порье выйти из этого зала трусов и попытаться побить меня. Хотя я не думаю, что Дастин согласится на бой со мной, потому что ему плевать на свою семью, одноклубников. Посмотрим, осмелится ли он.

Я давно решил, что хочу биться с ним. Хочу, чтобы Дастин ответил за свои слова. Он говорил, что как только увидит меня, то начнет драку. Я не упоминал его имени. Это он упомянул мое имя в интервью, чтобы привлечь внимание и раскрутить свой поединок. Если бы он не заговорил обо мне, я бы не ответил. Мне плевать на него».

В главном событии UFC 272 Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45). Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.