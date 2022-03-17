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Сегодня, 17:02

Чемпион по кикбоксингу Банчамек: «Конор переоценен в стойке. Я перееду его»

Банчамек высказался о Макгрегоре
Давид Хачатрян
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Тайский кикбоксер, действующий чемпион ONE по кикбоксингу в полулегком весе Супербон Банчамек (112-34) заявил, что он без труда бы одолел в стойке бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Я бы хотел подраться с Макгрегором, потому что он знаменит, — сказал таец в интервью ONE Championship. — На самом деле он не так уж хорош. Я с легкостью побью его. Он хорош на определенном уровне, но не на вершине. Из-за его маркетинговых способностей и умения продвигать себя он заставляет всех его переоценивать. Он переоценен в стойке. Я перееду его, если мы будем драться в стойке, без борьбы».

Банчамек идет на серии из 7 побед. 26 марта на турнире ONE Championship: One X в Сингапуре он будет драться против Марата Григоряна.

Конор Макгрегор
ММА
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