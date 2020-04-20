«Становись в очередь». Фергюсон ответил на предложение Макгрегора провести бой

Боец UFC Тони Фергюсон отреагировал на слова Конора Макгрегора, который заявил, что готов провести бой с американцем.

— Наверное, он снова выпил лишнего, — сказал Фергюсон в эфире ESPN. — Мне плевать, что он говорит. Конор хочет драться, потому что я — именитый соперник. Обойдется. Мне такое не нужно.

Сейчас меня ждет бой с Гэтжи. А Конор пусть становится в очередь.

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но действующий чемпион в легком весе, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи и планировали провести турнир на закрытом острове.