Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Становись в очередь». Фергюсон ответил на предложение Макгрегора провести бой

10:02
Тони Фергюсон. Фото MMA Fighting.
Тони Фергюсон. Фото MMA Fighting.
Теги:

Боец UFC Тони Фергюсон отреагировал на слова Конора Макгрегора, который заявил, что готов провести бой с американцем.

— Наверное, он снова выпил лишнего, — сказал Фергюсон в эфире ESPN. — Мне плевать, что он говорит. Конор хочет драться, потому что я — именитый соперник. Обойдется. Мне такое не нужно.

Сейчас меня ждет бой с Гэтжи. А Конор пусть становится в очередь.

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но действующий чемпион в легком весе, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи и планировали провести турнир на закрытом острове.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир