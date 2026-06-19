Шлеменко удушающим приемом победил Дипчикова в главном бою на АСА 204

Российский боец Александр Шлеменко одержал победу над болгарином Николой Дипчиковым в главном поединке на турнире АСА 204.

Бой прошел на «G-Drive Арене» в Омске и продлился два раунда. Россиянин, который дебютировал в АСА, закончил бой удушающим приемом.

42-летний Шлеменко одержал 69-ю победу в смешанных единоборствах при 17 поражениях. Еще один бой на профессиональном уровне он завершил вничью. На счету 42-летнего Дипчикова теперь 24 победы, 13 поражений и 1 несостоявшийся бой.