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19 июня, 20:28

Шлеменко удушающим приемом победил Дипчикова в главном бою на АСА 204

Алина Савинова

Российский боец Александр Шлеменко одержал победу над болгарином Николой Дипчиковым в главном поединке на турнире АСА 204.

Бой прошел на «G-Drive Арене» в Омске и продлился два раунда. Россиянин, который дебютировал в АСА, закончил бой удушающим приемом.

42-летний Шлеменко одержал 69-ю победу в смешанных единоборствах при 17 поражениях. Еще один бой на профессиональном уровне он завершил вничью. На счету 42-летнего Дипчикова теперь 24 победы, 13 поражений и 1 несостоявшийся бой.

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Никола Дипчиков
Александр Шлеменко
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