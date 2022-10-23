Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов помирились после драки на турнире UFC 280

Бойцы UFC Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов помирились. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров у себя в соцсетях.

«Нервы бывают напряжены до предела не только в октагоне, но и снаружи. Каждый из зрителей переживает за спортсмена, а бойцы и вовсе испытывают такие же эмоции, как и на ринге. Поэтому неудивительно, что на пределе эмоций возникают недопонимания.

Между Хамзатом Чимаевым и Абубакром Нурмагомедовым нет никакой ссоры — убедился лично, и передаю эту информацию недоброжелателям. Не раздувайте из этого проблему вселенского масштаба и не пытайтесь подначивать и дразнить спортсменов и их болельщиков. Подобное случается, в том числе и между братьями. Но тут имело место именно недоразумение, которое разрешилось.

Мы были и будем братьями. Так что не пишите ерунду, не берите грех на душу, за каждое скверное слово придется отвечать перед Всевышним!» — написал Кадыров.

В субботу, 22 октября Чимаев и Нурмагомедов подрались после поединка Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Потасовка возникла в зале «Этихад Арены» во время того, как Махачев давал интервью в октагоне после победы.