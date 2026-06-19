Алексей Шуркевич — Черси Дудаев: онлайн-трансляция боя АСА, где смотреть

Алексей Шуркевич и Черси Дудаев встретятся в поединке турнира ACA 204 в пятницу, 19 июня. Бой пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, ориентировочное время начала — 19.30 по московскому времени.

Следить за результатами поединков турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире бой покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Алексей Шуркевич одержал 18 побед и потерпел 6 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. В рекорде Черси Дудаева — 18 побед и 3 поражения. Бойцы выступают в полусреднем весе.

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