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Стали известны подробности побега бойца ММА, напавшего на оперативника в Санкт-Петербурге

18:20

Стали известны подробности побега бойца ММА Бунеда Тухтаева, напавшего на оперативника в Санкт-Петербурге.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что боец покинул Петербург и отправился до Луги. Отмечается, что полицейские прибыли на место, но не смогли задержать его.

Инцидент произошел 8 декабря. Бунед Тухтаев из Узбекистана ударил одного из оперативников центра «Э», а затем скрылся.

Он подозревается в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/913932-podrobnosti-pobega-boitsa-mma-sbezhavshego-iz-politsii-v-peterburge

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Екатерина Савостина все материалы автора
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