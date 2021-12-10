Стали известны подробности побега бойца ММА, напавшего на оперативника в Санкт-Петербурге

Стали известны подробности побега бойца ММА Бунеда Тухтаева, напавшего на оперативника в Санкт-Петербурге.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что боец покинул Петербург и отправился до Луги. Отмечается, что полицейские прибыли на место, но не смогли задержать его.

Инцидент произошел 8 декабря. Бунед Тухтаев из Узбекистана ударил одного из оперативников центра «Э», а затем скрылся.

Он подозревается в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами.