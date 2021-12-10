Стали известны подробности побега бойца ММА, напавшего на оперативника в Санкт-Петербурге
18:20
Стали известны подробности побега бойца ММА Бунеда Тухтаева, напавшего на оперативника в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что боец покинул Петербург и отправился до Луги. Отмечается, что полицейские прибыли на место, но не смогли задержать его.
Инцидент произошел 8 декабря. Бунед Тухтаев из Узбекистана ударил одного из оперативников центра «Э», а затем скрылся.
Он подозревается в причастности к торговле QR-кодами и миграционными документами.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/913932-podrobnosti-pobega-boitsa-mma-sbezhavshego-iz-politsii-v-peterburge
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