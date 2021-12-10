Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев назвал условие, при котором возможен третий поединок с Магомедом Исмаиловым.

«Безусловно, тема интересная. Если такие вопросы звучат, то это свидетельствует о том, что интерес к этому бою не угасает, — сказал Минеев «СЭ» после семинара в Datsiev Club в Саратове. — Исмаилов обещает всех удивить. Я думаю, что, если он продолжит удивлять, то шансы у этого боя есть».

«В какой момент пойму, что бою быть? В тот момент, когда он сможет меня замотивировать, — продолжил он. — Мотивирует ли он сейчас? Пока что не нахожу мотивации в этом противостоянии. Исмаилов — человек оригинальный. Кто знает, что у него за тузы в рукаве? Может быть, он нас еще удивит. Может быть, он нас еще заинтересует в этом противостоянии. По-моему, я его интервью видел, в котором он говорил, что в каком-то другом направлении развивается».

Результатом их второго боя, который состоялся 16 октября в Сочи на AMC Fight Nights 105, стала победа Минеева техническим нокаутом в третьем раунде. В 2018 году бойцы отбились вничью.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья. У 35-летнего Исмаилова — 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.