Стали известны бойцы, получившие денежный бонус по итогам UFC on ESPN 43

Бойцы наилегчайшего дивизиона, выступавшие в предварительных боях турнира, Си Джей Вергара (11-4) и Даниэль Да Сильва (11-5), удостоились бонуса за «Бой вечера». Оба бойца получили дополнительные 50 тысяч долларов, заявил Дана Уайт на пресс-конференции после турнира.

Бонусы за «Выступление вечера» получили Нэйт Ландвер (17-4), одолевший Остина Линго (9-2) сабмишном во втором раунде, а также Дэниель Пинеда (28-14), победивший Такера Латца (12-3) сабмишном во втором раунде.

Турнир UFC on ESPN 43 состоялся 25 марта в Сан-Антонио, США.