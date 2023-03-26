Дана Уайт удивлен раздельным решением в бою Сэндхэгена и Веры

Глава UFC Дана Уайт высоко оценил выступление Кори Сэндхэгена (16-4), отметив медлительность Марлона Веры (20-8).

«После оглашения результата я буквально ходил и думал: «Какого черта?» — сказал Уайт на пресс-конференции. — Я думаю, все были удивлены, что было раздельное решение судей. Сегодня Кори выглядел очень хорошо, он победил третьего номера рейтинга. И здесь явно не было раздельного решения. Как бы то ни было, он победил. Сегодня он доминировал и обеспечил себе отличное положение.

Я считаю, что Чито начинает очень медленно. Он выглядел медлительным и в бою с Домиником Крузом вплоть до тех пор, пока он не отправил Доминика в нокаут. Сегодня он никак не мог нажать на спусковой крючок. Но я не хочу принижать достоинства Чито, просто Сэндхэген выглядел потрясающе, у него фантастический футворк, потрясающее сочетание борьбы и ударки. Сегодня этот парень провел просто идеальный бой».

Сэндхэген одолел Веру раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.