Стал известен новый соперник Серроне на UFC Вегас 26
14:06
Американский боец Дональд Серроне сразится с Алексом Мороно на турнире UFC Вегас 26 в эти выходные, информирует MMA Fighting.
Изначально Серроне должен был драться с Диего Санчесом. Однако последний был уволен из UFC.
30-летний Мороно свой последний поединок провел в декабре 2020, проиграв Энтони Петтису единогласным решением судей. Всего у него 26 боев в MMA, в которых он одержал 18 побед и потерпел семь поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.
У 38-летнего Серроне 36 побед и 15 поражений, еще два боя признали несостоявшимися.
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