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Стал известен новый соперник Серроне на UFC Вегас 26

14:06
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Американский боец Дональд Серроне сразится с Алексом Мороно на турнире UFC Вегас 26 в эти выходные, информирует MMA Fighting.

Изначально Серроне должен был драться с Диего Санчесом. Однако последний был уволен из UFC.

30-летний Мороно свой последний поединок провел в декабре 2020, проиграв Энтони Петтису единогласным решением судей. Всего у него 26 боев в MMA, в которых он одержал 18 побед и потерпел семь поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.

У 38-летнего Серроне 36 побед и 15 поражений, еще два боя признали несостоявшимися.

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