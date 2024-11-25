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Спортсмены из США могут выступить на чемпионате мира по ММА в 2025 году

Камила Абдурахманова
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Международная федерация ММА рассказала, что американские спортсмены планируют выступить на чемпионате мира по смешанным единоборствам в 2025 году.

«Американцы выступят на следующем турнире, который также планируется в России. У нас нет никаких политических ограничений, чемпионат мира открыт для участия», — сказали в федерации ММА ТАСС.

Ранее президент Международной федерации ММА Виктор Дроздов сообщил, что чемпионат мира по смешанным единоборствам 2025 года может пройти в России.

22-24 ноября в Ханты-Мансийске прошел первый чемпионат мира под эгидой новой международной федерации. Американские спортсмены не приняли участия в турнире, так как не успели сделать визы.

Источник: ТАСС
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