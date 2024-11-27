Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 15:35

Исмаилов считает, что Василевский способен победить Белаза

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Рамазан Исмаилов рассказал о шансах Вячеслава Василевского в бою с Владиславом Ковалевым.

«Василевский способен победить Белаза. Мы видели это в первом противостоянии. Не каждый может переломить ход встречи после нокдауна. Вячеслав это смог. Недаром он шестикратный чемпион мира по самбо. Сейчас Слава будет заряжен с первых секунд. Сильная сторона Белаза — нестандартность, его крюки и скачковые удары, а также оверхенды. После скачковых ударов он заходит в клинч. Классическому боксеру тяжело с таким работать, это не бокс. Поэтому и проиграл Валерий Мясников. Он не смог оставить наскоки или встретить их. Намечается интересный бой», — сказал Исмаилов MMA.Metaratings.ru.

Бой-реванш между Ковалевым и Василевским должен был пройти 22 ноября в Нижнем Новгороде в турнире Ural FC 9, однако за неделю до поединка Василевский порвал ахиллово сухожилие, после чего ему потребовалась операция. Первый поединок спортсменов не состоялся из-за грубых ошибок рефери Александра Сидорина.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Владислав Ковалев
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
Популярное видео
Магнитогорский «Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Бурмистров, Шумаков, Тимкин, Телегин и другие до сих пор без клуба
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Спортсмены из США могут выступить на чемпионате мира по ММА в 2025 году

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости