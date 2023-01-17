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Представитель Джонса: «Джон стал самым высокооплачиваемым бойцом в истории UFC после Макгрегора»

Советник Джонса заявил, что боец стал самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC
Давид Хачатрян
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Бывший боксерский промоутер и советник бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) Ричард Шефер сообщил, что Джонс стал самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории лиги.

«Я думаю, что UFC понимают, что Джон Джонс — величайший боец в истории, — начал Шериф на The MMA Hour. — Такие бойцы рождаются раз в поколение, поэтому UFC были заинтересованы в нас, и поэтому мы заключили выгодную сделку. Эта сделка делает Джона самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC. Как мне сказал Хантер, Джон станет самым высокооплачиваемым бойцом в истории UFC после Конора Макгрегора. Обе стороны только остались в выигрыше. Мы очень довольны, и я уверен, что такие же чувства испытывает UFC. Джон рад вернуться и сразиться за титул чемпиона в тяжелом весе».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
UFC
ММА
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