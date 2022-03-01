Совет IMMAF приостановил членство Союза ММА России

Совет Международной федерации смешанных боевых единоборств IMMAF принял решение приостановить членство Союза ММА России и Белорусской федерации рукопашного боя. Об этом сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

В официальном сообщении на сайте IMMAF говорится, что «поступая таким образом IMMAF объединяется с мировым спортом в бойкоте России и Белоруссии. Приостановка членства российской и белорусской федераций несет запрет на участие во всех чемпионатах IMMAF в обозримом будущем, включая предстоящий Суперкубок мира по ММА 8-12 марта, организованный Brave и санкционированный IMMAF. Этот шаг также не допускает организацию любых событий IMMAF в России и Белоруссии».