Чемпион Bellator Мусаси: «Я надеру зад Адесанье»

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (49-7) заявил, что смог бы победить чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (22-1) и Роберта Уиттакера (23-6).

«Я выиграю у Адесаньи. Я надеру ему зад, — сказал Мусаси в интервью The MMA Hour. — Послушайте, его и Уиттакера манера вести бой в стойке идеально подходит под мой стиль. Кто вообще думает, что я могу проиграть? Я не говорю о Мусаси годичной или пятилетней давности. Я говорю о Мусаси, которого вы видели в прошлом бою. Разве я до этого не говорил, что финиширую Остина и стану лучшим средневесом в мире? Чтобы доказать это, мне потребовалось 85 секунд».

Мусаси защитил титул Bellator в среднем весе 26 февраля на турнире Bellator 275 против Остина Вандерфорда (11-1). Бой закончился в первом раунде техническим нокаутом.

(Давид Хачатрян)