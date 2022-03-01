Колби Ковингтон: «Я жил не у Масвидаля дома, а у его жены. Она кормила нас, убирала, а он был нищим лузером»

Первый номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон в интервью ESPN ответил своему сопернику и бывшему другу Хорхе Масвидалю на историю, что он сдавался во время их тренировок.

— Вы говорите, что никогда не проигрывали ему и секунды спарринга. Он сказал, что ронял вас ударом в корпус, и вы сдавались и убегали с тренировки. Вы действительно сдавались против него?

— Бретт... ты, правда, веришь, что он заставил меня сломаться? Я ни разу не ломался и не сдавался в моей жизни. Он рассказал много фейковых историй. Например, что я жил у него дома на его диване. Нет, я жил не на его диване, а на ее. И я говорю о его бывшей жене, Марице, матери его детей. Марица Колада, Марица Масвидаль, они по-прежнему по документам женаты. Я хочу, чтобы вы сели и спросили у него: «Почему ты пытаешься стереть Марицу из истории?». Бретт, она столько всего сделала для нас, пока мы поднимались к вершине... Он даже не понимает этого. Он был нищим бойцом, без спонсоров, лузером, у него не было денежных боев. Он был просто перспективным бойцом, а я — нищим бойцом-студентом. Она дала нам крышу над головой, еду, она убирала за нами дом, она делала для нас все. Он заделал ей двоих детей и слился. Он не хочет быть нормальным отцом, не хочет отдать ей должное как своей бывшей жене. Он хочет стереть ее имя отовсюду в интернете. Я не жил на его диване, я жил на ее диване, в ее доме.

Поединок Масвидаля и Ковингтона пройдет в ночь на 6 марта в главном событии вечера UFC 272 в Лас-Вегасе.