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Соперник Волкова снялся с боя на турнире UFC в Москве. Вместо этого может состояться реванш-поединок с Льюисом

11:24
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Предполагаемый соперник россиянина Александра Волкова по бою на турнире UFC в Москве Жуниор Дос Сантос снялся с поединка из-за проблем со здоровьем, cообщает ТАСС.

Их бой должен был возглавить турнир UFC в Москве 9 ноября. Команда Волкова попросила реванш с Дерриком Льюисом. Льюис 7 октября прошлого года отправил Волкова в нокаут в поединке на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Все о единоборствах — здесь

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7029073

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