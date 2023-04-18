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Сегодня, 16:46

Корешков рассказал о подготовке Шлеменко к бою с Эномото

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боец смешанных единоборств Андрей Корешков прокомментировал подготовку россиянина Александра Шлеменко к бою со швейцарцем Ясубеем Эномото по правилам кикбоксинга в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

«Времени было немного, но ударный стиль боя облегчает задачу – нет борьбы, не нужно уделять внимание многим аспектам.

Я думаю, что мы сделали такой хороший, интенсивный лагерь, хорошую нагрузку. Сейчас Александр уже восстанавливается и подходит к кондиции», – приводит слова Корешкова РЕН ТВ.

Бой состоится 21 апреля. В 2014 году россиянин единогласным решением судей победил швейцарца на турнире в Москве.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1095873-koreshkov-o-podgotovke-k-boiu
Александр Шлеменко
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